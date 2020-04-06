 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоНа Закарпатье подтвердили еще одну смерть от коронавируса

На Закарпатье подтвердили еще одну смерть от коронавируса

И.о. председателя Закарпатской ОГА Алексей Гетманенко заявил о смерти еще одного человека от коронавируса

Об этом он написал на своей странице в Facebook .

"Один человек с установленным диагнозом COVID-19 умер", - написал он.

Также в Закарпатской области выздоровела одна пациентка.

"Первая пациентка, которой поставили диагноз COVID-19 в Закарпатье, выздоровела. Тесты ПЦР COVID-19 показали отрицательный результат", - отметил Гетманенко.

Он сообщил, что у 35 жителей области, методом ПЦР, подтвержден диагноз коронавирусной инфекции.

Проверенная информация о коронавирусе в Украине! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/coronavirus_in_ukraine .

  • В Украине зафиксировано 1319 случаев коронавирусной болезни COVID-19.
Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

6 апреля, 2020 понедельник

5 апреля, 2020 воскресенье

больше новостей

6 апреля, 2020 понедельник

5 апреля, 2020 воскресенье

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать