На Закарпатье подтвердили еще одну смерть от коронавируса
6 апреля, 2020, 10:39
И.о. председателя Закарпатской ОГА Алексей Гетманенко заявил о смерти еще одного человека от коронавируса
Об этом он написал на своей странице в Facebook .
"Один человек с установленным диагнозом COVID-19 умер", - написал он.
Также в Закарпатской области выздоровела одна пациентка.
"Первая пациентка, которой поставили диагноз COVID-19 в Закарпатье, выздоровела. Тесты ПЦР COVID-19 показали отрицательный результат", - отметил Гетманенко.
Он сообщил, что у 35 жителей области, методом ПЦР, подтвержден диагноз коронавирусной инфекции.
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- В Украине зафиксировано 1319 случаев коронавирусной болезни COVID-19.
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