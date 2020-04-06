На Закарпатье подтвердили еще одну смерть от коронавируса

6 апреля, 2020, 10:39

И.о. председателя Закарпатской ОГА Алексей Гетманенко заявил о смерти еще одного человека от коронавируса

Об этом он написал на своей странице в Facebook .

"Один человек с установленным диагнозом COVID-19 умер", - написал он.

Также в Закарпатской области выздоровела одна пациентка.

"Первая пациентка, которой поставили диагноз COVID-19 в Закарпатье, выздоровела. Тесты ПЦР COVID-19 показали отрицательный результат", - отметил Гетманенко.

Он сообщил, что у 35 жителей области, методом ПЦР, подтвержден диагноз коронавирусной инфекции.

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