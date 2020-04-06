На Одесчине подтвердили три новых случая заболевания COVID-19

6 апреля, 2020, 21:19

Лабораторным центром Министерства здравоохранения в Одессе подтверждены еще 3 случая заболевания COVID-19

Об этом сообщил председатель Одесской ОГА Максим Куцый.

"Диагноз подтвержден у жителей Одессы: женщины 1985 г.р. и двух мужчин -1941 г.р. и 1959 г.р. По словам пациентов, ни один из них за пределы страны не выезжал", - говорится в сообщении.

Сейчас они получают медицинскую помощь и предоставляют данные о круге контактных лиц.