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Espreso.tvОбществоНа Одесчине подтвердили три новых случая заболевания COVID-19

На Одесчине подтвердили три новых случая заболевания COVID-19

Лабораторным центром Министерства здравоохранения в Одессе подтверждены еще 3 случая заболевания COVID-19

Об этом сообщил председатель Одесской ОГА Максим Куцый.

"Диагноз подтвержден у жителей Одессы: женщины 1985 г.р. и двух мужчин -1941 г.р. и 1959 г.р. По словам пациентов, ни один из них за пределы страны не выезжал", - говорится в сообщении.

Сейчас они получают медицинскую помощь и предоставляют данные о круге контактных лиц.

На данный момент, в Одесской области лабораторно подтверждены 30 случаев заболевания COVID-19.

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