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Espreso.tvОбществоНа Майдане испортили выставку "Век непокоренных" от музея Революции Достоинства

На Майдане испортили выставку "Век непокоренных" от музея Революции Достоинства


фото: facebook.com/maidanmuseum.org
На Майдане Независимости неизвестные разрушили выставку "Век непокоренных", организованную Национальным музеем Революции Достоинства

Об этом музей сообщает в Facebook.

"В настоящее время сплошных ограничений в общественных местах, парках, на детских площадках и контроля за их выполнением, правоохранители беспомощны перед вандализмом в центре Киева. Сегодня ночью, 6 апреля, испорчена наша выставка "Век непокоренных" на Майдане Независимости", - информируют в музее .

Выставка была посвящена борьбе украинцев за свободу и достоинство в разные исторические периоды. Неизвестные разбили несколько плакатов, на которых речь идет о революционных событиях.

"В проекте использованы фотографии из архива музея, Центра исследований освободительного движения и из открытых источников. Какую цель преследовали вандалы, остается вопросом. Музей подготовил заявление в полицию", - отмечается в сообщении.

 

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