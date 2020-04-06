На Майдане испортили выставку "Век непокоренных" от музея Революции Достоинства

Об этом музей сообщает в Facebook.

"В настоящее время сплошных ограничений в общественных местах, парках, на детских площадках и контроля за их выполнением, правоохранители беспомощны перед вандализмом в центре Киева. Сегодня ночью, 6 апреля, испорчена наша выставка "Век непокоренных" на Майдане Независимости", - информируют в музее .

Выставка была посвящена борьбе украинцев за свободу и достоинство в разные исторические периоды. Неизвестные разбили несколько плакатов, на которых речь идет о революционных событиях.