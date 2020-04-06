На Луганщине восьмилетний ребенок умер от пневмонии. Возбуждено дело за родительский недосмотр

6 апреля, 2020, 17:35

Лисичанская местная прокуратура начала уголовное производство из-за смерти малолетнего ребенка, родители которого не выполняли свои родительские обязанности по его уходу

Об этом говорится в сообщении прокуратуры Луганской области.

Установлено, что 5 апреля в Лисичанске умерла 8-летняя девочка. По предварительному заключению судебно-медицинской экспертизы, смерть ребенка наступила в результате гнойной пневмонии. У потерпевшей взяты анализы на наличие коронавируса.

По данным следствия, родители девочки злоупотребляли алкогольными напитками, не выполняли родительские обязанности и вели аморальный образ жизни.

В декабре 2018 года детей из этой семьи забрали и поместили в центр социально-психологической реабилитации, а родителей привлекли к административной ответственной по ч. 1 ст. 184 КУоАП (невыполнение родителями обязанностей по воспитанию детей). После проведения с ними профилактической работы детей вернули в семью по заявлению матери.

С начала марта 2020-го девочка вместе со своей 5-летней сестрой проживала с бабушкой. В течение недели у нее была высокая температура и кашель. Однако родные ребенка к врачам не обращались, считая, что это обычная простуда. За это время умершая контактировала только с бабушкой и младшей сестрой.

Дело открыли по статье 166 (злостное невыполнение обязанностей по уходу за ребенком или за лицом, в отношении которого установлена опека или попечительство) и п. 2 ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 15 лет или пожизненное заключение.

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