На Херсонщине военный из-за неосторожного обращения застрелил коллегу

6 апреля, 2020, 12:58

Около 19 часов 5 апреля 2020 года, находясь на посту у одного из н.п. Херсонской области, солдат нарушил правила обращения с оружием: взял оружие коллеги, а оно выстрелило в бедро

Об этом сообщает пресс-служба Государственного бюро расследований.

По предварительной информации, около 19 часов 5 апреля 2020 года находясь на посту по охране моста возле одного из населенных пунктов Херсонской области, солдат нарушил правила обращения с оружием. Он взял автомат своего коллеги и по неосторожности выстрелил в бедро последнего, в результате чего пострадавший погиб.

Следователи территориального управления Государственного бюро расследований, расположенного в городе Мелитополе, расследуют обстоятельства нарушения правил обращения с оружием, причинившее смерть военнослужащего (ч. 2 ст. 414 Уголовного кодекса Украины).

В случае доказательства вины, военнослужащему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

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