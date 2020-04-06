На Херсонщине военный из-за неосторожного обращения застрелил коллегу
Об этом сообщает пресс-служба Государственного бюро расследований.
По предварительной информации, около 19 часов 5 апреля 2020 года находясь на посту по охране моста возле одного из населенных пунктов Херсонской области, солдат нарушил правила обращения с оружием. Он взял автомат своего коллеги и по неосторожности выстрелил в бедро последнего, в результате чего пострадавший погиб.
Следователи территориального управления Государственного бюро расследований, расположенного в городе Мелитополе, расследуют обстоятельства нарушения правил обращения с оружием, причинившее смерть военнослужащего (ч. 2 ст. 414 Уголовного кодекса Украины).
В случае доказательства вины, военнослужащему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.
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