На Днепропетровщине подтвердили еще 12 случаев заражения коронавирусом
6 апреля, 2020, 21:53
В Днепропетровской области лабораторно подтвердили еще 12 случаев заболевания COVID-19
Об этом сообщил председатель Днепропетровской ОГА Александр Бондаренко.
Заболевшие - жители Днипра, Первомайска и Синельниковского района. Среди инфицированных - двое подростков.
"Сегодня провели в областном лабораторном центре массовое тестирование. Проверили 94 жителей области на наличие COVID-инфекции. Обнаружили 12 новых случаев. Почти все, кто подхватил опасную болезнь, ранее контактировали с заболевшими", - подчеркнул Бондаренко.
Всего на Днепропетровщине зафиксировали 26 случаев коронавируса. Из заболевших 4 уже преодолели COVID-инфекцию.
Читайте также
-
6 апреля, 2020 Эпидемия коронавируса - тест на государственную способность
-
-
6 апреля, 2020 Почему украинцев пугает жесткий карантин
-
5 апреля, 2020 Сало как сало
-
Читайте также
-
-
6 апреля, 2020 Почему украинцев пугает жесткий карантин
-
5 апреля, 2020 Сало как сало