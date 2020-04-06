 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоНа Днепропетровщине подтвердили еще 12 случаев заражения коронавирусом

На Днепропетровщине подтвердили еще 12 случаев заражения коронавирусом

В Днепропетровской области лабораторно подтвердили еще 12 случаев заболевания COVID-19

Об этом сообщил председатель Днепропетровской ОГА Александр Бондаренко.

Заболевшие - жители Днипра, Первомайска и Синельниковского района. Среди инфицированных - двое подростков.

"Сегодня провели в областном лабораторном центре массовое тестирование. Проверили 94 жителей области на наличие COVID-инфекции. Обнаружили 12 новых случаев. Почти все, кто подхватил опасную болезнь, ранее контактировали с заболевшими", - подчеркнул Бондаренко.

Всего на Днепропетровщине зафиксировали 26 случаев коронавируса. Из заболевших 4 уже преодолели COVID-инфекцию.

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

6 апреля, 2020 понедельник

больше новостей

6 апреля, 2020 понедельник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать