На Днепропетровщине подтвердили еще 12 случаев заражения коронавирусом

6 апреля, 2020, 21:53

В Днепропетровской области лабораторно подтвердили еще 12 случаев заболевания COVID-19

Об этом сообщил председатель Днепропетровской ОГА Александр Бондаренко.

Заболевшие - жители Днипра, Первомайска и Синельниковского района. Среди инфицированных - двое подростков.

"Сегодня провели в областном лабораторном центре массовое тестирование. Проверили 94 жителей области на наличие COVID-инфекции. Обнаружили 12 новых случаев. Почти все, кто подхватил опасную болезнь, ранее контактировали с заболевшими", - подчеркнул Бондаренко.

Всего на Днепропетровщине зафиксировали 26 случаев коронавируса. Из заболевших 4 уже преодолели COVID-инфекцию.