Минобороны РФ решило лечить больных COVID-19 военных в оккупированном Крыму

6 апреля, 2020, 14:58

Российское Минобороны планирует больных коронавирусом военных размещать в Севастополе. Для этого начали готовить госпитальное судно "Енисей" Черноморского флота РФ

Об этом сообщает АрмияInform , ссылаясь на российские СМИ, цитирующие и.о. оккупационного севастопольского губернатора Михаила Развожаева.

Госпитальное судно "Енисей" уже более двух десятков лет не віходило в море, и россияне его используют как поликлинику для медосмотров и небольшой бесплатный военный отель для командования. Развожаев надеется, что к размещению на нем военных дело не дойдет.

ВМФ России располагает четыре подобных судна (по одному на каждый из флотов: Северный, Балтийский, Тихоокеанский и Черноморский), которые построены еще в советское время в Польше.

Из этих четырех судов пока планируется привлечь только одно - то, что в Севастополе - "Енисей". В эвакуационном режиме оно способно принять на борт до 450 больных. Другие российские госпитальные суда находятся в несколько лучшем состоянии. По материалам российской прессы, они даже участвовали в обеспечении определенных операций.

"Иртыш" (служит на Тихоокеанском флоте, в 2016 году даже ходил к берегам Таиланда для участия в международных военных гуманитарных учениях с представителями государств Ассоциации стран Юго-Восточной Азии, АСЕАН), "Обь" и "Свирь" (входят в состав Северного флота участвовали в медицинском обеспечении экспедиции по подъему субмарины "Курск").

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