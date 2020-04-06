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Espreso.tvОбществоМОЗ изменило время подачи информации о коронавирусе в Украине

МОЗ изменило время подачи информации о коронавирусе в Украине

Центр общественного здоровья будет обновлять информацию о коронавирусе один раз в сутки

Об этом сообщила пресс-служба в Facebook.

"Обращаем внимание, что обнародование данных по заболеваемости COVID-19 в Украине от Центра общественного здоровья и Министерства здравоохранения Украины будет происходить раз в сутки каждое утро в 9:30", - говорится в сообщении.

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