МОЗ изменило время подачи информации о коронавирусе в Украине

6 апреля, 2020, 22:17

Центр общественного здоровья будет обновлять информацию о коронавирусе один раз в сутки

Об этом сообщила пресс-служба в Facebook.

"Обращаем внимание, что обнародование данных по заболеваемости COVID-19 в Украине от Центра общественного здоровья и Министерства здравоохранения Украины будет происходить раз в сутки каждое утро в 9:30", - говорится в сообщении.