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Espreso.tvОбществоМолодежь чаще других испытывает радость во время карантина, - опрос

Молодежь чаще других испытывает радость во время карантина, - опрос


фото: reuters
Представители самой младшей возрастной группы (18-29 лет) чаще других испытывают радость и равнодушие. Молодые (30-39 лет) - гнев

Соответствующий опрос провела социологическая группа " Рейтинг ".

"Представители младшей возрастной группы (18-29 лет) чаще других испытывают радость и равнодушие. Молодые (30-39 лет) - гнев. Опрошенные среднего возраста чаще испытывают удивление. Интересно, что старшие реже других испытывают безразличие неприязнь, и удивление. Традиционно в старшем возрасте человек более заботится о других - детей, внуков, о своем физическом состоянии, здоровье - переживает из-за этого ", - говорится в сообщении.

Кроме того, предварительное исследование "Рейтинга" показало, что сейчас украинцы переживают за здоровье близких гораздо больше, чем за свое собственное. В то же время, в старшем возрасте чаще наблюдается сум / печаль. Интересным является тот факт, что старшая группа меньше испытывает страх, несмотря на то, что именно они - группа риска сегодня.

Выборочная совокупность: 1300 респондентов в возрасте от 18 лет и старше. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 4%. Сроки проведения: 1-2 апреля 2020 года. Интернет опрос методом Computer-Assisted Self Interviewing (CASI) осуществлен на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров.
Проект выполнен в сотрудничестве с Национальным исследовательским сетью "POLLARIS".

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