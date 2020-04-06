 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоМедиа оккупантов сообщили о начале встречи ТКГ в онлайн-формате

Медиа оккупантов сообщили о начале встречи ТКГ в онлайн-формате


фото: BelarusMID
Минская политическая подгруппа ТКГ начала новый раунд переговоров по Донбассу в видеоформате

Об этом сообщают оккупационные информационные ресурсы, информирует  Новынарня.

"Участники политической подгруппы по урегулированию конфликта на Донбассе начали работу в режиме видеоконференции", - говорится в сообщении.

Ранее анонсировали, что заседание контактной и рабочих групп по Донбасса пройдут с 6 по 8 апреля.

"Сегодня также ожидают переговоры в подгруппе по вопросам безопасности", - пишут СМИ "ЛДНР".

  • Стал известен список из 16 человек, которых группировки "ДНР" и "ЛНР" хотят получить в рамках обмена с украинской стороной.
Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

6 апреля, 2020 понедельник

больше новостей

6 апреля, 2020 понедельник

5 апреля, 2020 воскресенье

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать