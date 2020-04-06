Медиа оккупантов сообщили о начале встречи ТКГ в онлайн-формате
6 апреля, 2020, 16:23
Минская политическая подгруппа ТКГ начала новый раунд переговоров по Донбассу в видеоформате
Об этом сообщают оккупационные информационные ресурсы, информирует Новынарня.
"Участники политической подгруппы по урегулированию конфликта на Донбассе начали работу в режиме видеоконференции", - говорится в сообщении.
Ранее анонсировали, что заседание контактной и рабочих групп по Донбасса пройдут с 6 по 8 апреля.
"Сегодня также ожидают переговоры в подгруппе по вопросам безопасности", - пишут СМИ "ЛДНР".
- Стал известен список из 16 человек, которых группировки "ДНР" и "ЛНР" хотят получить в рамках обмена с украинской стороной.
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