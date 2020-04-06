Медиа оккупантов сообщили о начале встречи ТКГ в онлайн-формате

6 апреля, 2020, 16:23

Минская политическая подгруппа ТКГ начала новый раунд переговоров по Донбассу в видеоформате

Об этом сообщают оккупационные информационные ресурсы, информирует Новынарня.

"Участники политической подгруппы по урегулированию конфликта на Донбассе начали работу в режиме видеоконференции", - говорится в сообщении.

Ранее анонсировали, что заседание контактной и рабочих групп по Донбасса пройдут с 6 по 8 апреля.

"Сегодня также ожидают переговоры в подгруппе по вопросам безопасности", - пишут СМИ "ЛДНР".