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Espreso.tvОбществоЛяшко рассказал, с какой скоростью распространяется COVID-19 в Украине

Ляшко рассказал, с какой скоростью распространяется COVID-19 в Украине


фото: moz.gov.ua
По словам главного санитарного врача Украины Виктора Ляшко, за последние 12 дней средний прирост больных в день составлял 27%

Об этом заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко сообщил на брифинге, передает Еспресо.TV .

"Средний темп прироста за последние 12 дней в Украине составляет 27%, а за последние сутки мы имеем прирост в 7%", - сказал Ляшко.

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В Минздраве сообщили, что в Украине за минувшие сутки умерли шесть инфицированных коронавирусом, большинство из них - пожилые люди с хроническими заболеваниями.

  • Напомним, по состоянию на утро 6 апреля в Украине зафиксировано 1319 случаев COVID-19

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