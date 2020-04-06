Ляшко рассказал, с какой скоростью распространяется COVID-19 в Украине
6 апреля, 2020, 11:53
По словам главного санитарного врача Украины Виктора Ляшко, за последние 12 дней средний прирост больных в день составлял 27%
Об этом заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко сообщил на брифинге, передает Еспресо.TV .
"Средний темп прироста за последние 12 дней в Украине составляет 27%, а за последние сутки мы имеем прирост в 7%", - сказал Ляшко.
Читайте также: В Донецкой области зафиксировали первую смерть от коронавируса
В Минздраве сообщили, что в Украине за минувшие сутки умерли шесть инфицированных коронавирусом, большинство из них - пожилые люди с хроническими заболеваниями.
- Напомним, по состоянию на утро 6 апреля в Украине зафиксировано 1319 случаев COVID-19
Проверенная информация о коронавирусе в Украине! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/coronavirus_in_ukraine
Читайте также
-
30 марта, 2020 Виталий Портников: Это развал государства
-
30 марта, 2020 10 фактов об эпидемиях, которые пережила Украина
-
-
-
28 марта, 2020 Неустойчивое украинское правительство отпугивает инвесторов
Читайте также
-
30 марта, 2020 10 фактов об эпидемиях, которые пережила Украина
-
-