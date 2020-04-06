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Espreso.tvОбществоКинофестиваль Docudays UA впервые состоится онлайн

Кинофестиваль Docudays UA впервые состоится онлайн

Международный фестиваль документального кино Docudays UA впервые проведут онлайн

Об этом сообщает пресс-служба фестиваля в Facebook.

Docudays UA будет проходить с 24 апреля по 3 мая.

"Это решение полно вызовов и экспериментов, ведь мы будем первым украинским кинофестивалем онлайн. Спасибо всем донорам и партнерам, режиссерам фестивальных лент за солидарность и содействие в его воплощении", - говорится в сообщении.

Все кинопоказы и онлайн-трансляции будут бесплатными.

Программу и расписание трансляций организаторы обнародуют через неделю.

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