Кинофестиваль Docudays UA впервые состоится онлайн

6 апреля, 2020, 15:26

Международный фестиваль документального кино Docudays UA впервые проведут онлайн

Об этом сообщает пресс-служба фестиваля в Facebook.

Docudays UA будет проходить с 24 апреля по 3 мая.

"Это решение полно вызовов и экспериментов, ведь мы будем первым украинским кинофестивалем онлайн. Спасибо всем донорам и партнерам, режиссерам фестивальных лент за солидарность и содействие в его воплощении", - говорится в сообщении.

Все кинопоказы и онлайн-трансляции будут бесплатными.

Программу и расписание трансляций организаторы обнародуют через неделю.

.