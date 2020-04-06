Кинофестиваль Docudays UA впервые состоится онлайн
6 апреля, 2020, 15:26
Международный фестиваль документального кино Docudays UA впервые проведут онлайн
Об этом сообщает пресс-служба фестиваля в Facebook.
Docudays UA будет проходить с 24 апреля по 3 мая.
"Это решение полно вызовов и экспериментов, ведь мы будем первым украинским кинофестивалем онлайн. Спасибо всем донорам и партнерам, режиссерам фестивальных лент за солидарность и содействие в его воплощении", - говорится в сообщении.
Все кинопоказы и онлайн-трансляции будут бесплатными.
Программу и расписание трансляций организаторы обнародуют через неделю.
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