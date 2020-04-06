Курс валют: гривня ощутимо окрепла за выходные

6 апреля, 2020, 10:47

Национальный банк Украины укрепил официальный курс гривни относительно доллара на 22 копейки, а в европейской валюте национальная "выбила" сразу 52 копейки

Об этом говорится в данных НБУ.

Таким образом, официальный курс на 6 апреля установлен на уровне 27,37 гривни за доллар.

Официальный курс гривни к евро установлен на уровне 29,56 гривни. По состоянию на 2 апреля курс был 30,08 гривни.