Курс валют: гривня ощутимо окрепла за выходные
6 апреля, 2020, 10:47
Национальный банк Украины укрепил официальный курс гривни относительно доллара на 22 копейки, а в европейской валюте национальная "выбила" сразу 52 копейки
Об этом говорится в данных НБУ.
Таким образом, официальный курс на 6 апреля установлен на уровне 27,37 гривни за доллар.
Официальный курс гривни к евро установлен на уровне 29,56 гривни. По состоянию на 2 апреля курс был 30,08 гривни.
Читайте также
-
30 марта, 2020 Виталий Портников: Это развал государства
-
30 марта, 2020 10 фактов об эпидемиях, которые пережила Украина
-
-
-
28 марта, 2020 Неустойчивое украинское правительство отпугивает инвесторов
Читайте также
-
30 марта, 2020 10 фактов об эпидемиях, которые пережила Украина
-
-