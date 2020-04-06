Коронавирус: производство украинских ПЦР-тестов может полностью обеспечить потребности страны, они должны появиться на следующей неделе, - Ляшко

6 апреля, 2020, 22:30

Украинские производители готовы полностью покрыть потребности Украины в ПЦР-тестах на коронавирус

Об этом сообщил главный санврач Виктор Ляшко на брифинге, передает НВ .

"Мы ожидаем получить от украинского производителя 22 тыс. ПЦР-систем, которые позволят провести около 2 млн исследований. Тесты должны быть на следующей неделе. Украинский производитель готов производить около 1 тыс. ПЦР-тестов в сутки, что сможет покрыть все потребности в тестировании в Украине", - рассказал он.

По словам Ляшко, на данный момент в Украине около 250 тыс. тестов для ПЦР-диагностики.

Главный санврач подчеркнул, что в стране проводится не намного меньше тестов, чем в других странах Европы, с учетом развития эпидемии.

"Мы должны понимать, что Европа на 15-20 дней впереди в развитии эпидемии. Мы отслеживаем динамику и развитие сценариев, которые были в Испании, Италии и Франции. Если посмотреть количество тестирований, то в Украине не намного меньше тестов проводится, чем в других странах. Поэтому вопрос тестирования - не проблема. Украина готова тестировать", - резюмировал Ляшко.