Коронавирус: Красный Крест на этой неделе отправит на Донбасс гумпомощь
6 апреля, 2020, 20:08
Международный комитет Красного Креста на этой неделе отправит на Донбасс гуманитарную помощь для борьбы с коронавирусом
Об этом сообщил в эфире радио Донбас.Реалии спикер представительства МККК в Украине Александр Власенко.
Он отметил, что груз будет содержать тесты на выявление коронавируса и аппараты искусственной вентиляции легких. Гуманитарную помощь разделят между больницами на подконтрольной и неподконтрольной Киеву части Донбасса.
"Там все есть - и маски, и перчатки и другие защитные средства, и аппараты для вентиляции легких, и тесты на определение COVID-19", - отметил пресс-секретарь организации.
По словам Александр Власенко, груз 2 апреля прибыл в Киев. Это совместная помощь Международного комитета Красного Креста и Всемирной организации здравоохранения.
- Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Международного комитета Красного Креста Петером Маурером и договорился о поставках медицинского оборудования и медикаментов.
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