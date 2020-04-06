Коронавирус: Красный Крест на этой неделе отправит на Донбасс гумпомощь

6 апреля, 2020, 20:08

Международный комитет Красного Креста на этой неделе отправит на Донбасс гуманитарную помощь для борьбы с коронавирусом

Об этом сообщил в эфире радио Донбас.Реалии спикер представительства МККК в Украине Александр Власенко.

Он отметил, что груз будет содержать тесты на выявление коронавируса и аппараты искусственной вентиляции легких. Гуманитарную помощь разделят между больницами на подконтрольной и неподконтрольной Киеву части Донбасса.

"Там все есть - и маски, и перчатки и другие защитные средства, и аппараты для вентиляции легких, и тесты на определение COVID-19", - отметил пресс-секретарь организации.

По словам Александр Власенко, груз 2 апреля прибыл в Киев. Это совместная помощь Международного комитета Красного Креста и Всемирной организации здравоохранения.