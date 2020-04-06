Количество пожаров в этом году выросло на 25%, почти все вызвали люди, - ГСЧС
Об этом сказал в видеообращении пресс-офицер Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Александр Хорунжий.
"Только с начала года произошло 14 821 пожар, это на 25% больше, чем в прошлом году. Огонь прошел более 10 тысяч гектаров земли, уничтожая все живое на своем пути. Несколько дней назад к этому добавились еще и пожары в зоне отчуждения, где с ними борется наша авиация и спасатели", - сообщил он.
По словам Хорунжого, в 99% случаях пожары вызваны человеческим фактором: люди или сознательно поджигают поля, или не соблюдают противопожарную безопасность.
Представитель ГСЧС напомнил, что сотрудники службы не только борются с пожарами, но и привлечены к мероприятиям по противодействию коронавирусной пандемии, а также патрулируют на блокпостах вместе с правоохранителями.
"И, конечно, наша повседневная работа: спасение людей и имущества, реагирование на чрезвычайные события, ликвидация аварий и ДТП и так далее. Коронавирус мы точно победим, а вот достанется ли нашим потомкам наша цветущая земля? Давайте отнесемся к этой глобальной проблеме очень серьезно", - подытожил Хорунжий.
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