Кличко предлагает бездомным селиться в Доме соцзаботы

6 апреля, 2020, 14:20

В Киеве бездомным предложили на время действия ограничительных мер из-за COVID-19 поселиться в Доме социальной заботы, который расположен на ул. Суздальской

Об этом сообщил Киевский городской голова Виталий Кличко на пресс-конференции, передает УНИАН.

"Действительно, бездомные - уязвимая категория населения. Им сложно соблюдать нормы элементарной гигиены. И они могут быть носителями болезни. Поэтому мы предлагаем таким людям селиться в Доме социальной заботы на улице Суздальской. Проживание там - абсолютно бесплатное. Также город постоянно предлагает таким людям работу . Пусть зарплата и небольшая, но это может стать стартом для возвращения их к нормальной жизни ", - сказал Кличко.

Он добавил, что в столице работают продовольственные пункты, где кормят бездомных, в частности возле Центрального вокзала, Дарницкого и Киев-Волынского вокзалов. Социальные работники осуществляют там ежедневную дезинфекцию.

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