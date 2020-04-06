Кличко предлагает бездомным селиться в Доме соцзаботы
Об этом сообщил Киевский городской голова Виталий Кличко на пресс-конференции, передает УНИАН.
"Действительно, бездомные - уязвимая категория населения. Им сложно соблюдать нормы элементарной гигиены. И они могут быть носителями болезни. Поэтому мы предлагаем таким людям селиться в Доме социальной заботы на улице Суздальской. Проживание там - абсолютно бесплатное. Также город постоянно предлагает таким людям работу . Пусть зарплата и небольшая, но это может стать стартом для возвращения их к нормальной жизни ", - сказал Кличко.
Он добавил, что в столице работают продовольственные пункты, где кормят бездомных, в частности возле Центрального вокзала, Дарницкого и Киев-Волынского вокзалов. Социальные работники осуществляют там ежедневную дезинфекцию.
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