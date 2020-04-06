Хотел надрать задницу этой сопливый шкуре, - Тайсон рассказал о возможном бое с гориллой
Об этом сообщает Vringe.com .
"Я заплатил работнику нью-йоркского зоопарка. Он открыл его только для меня и бывшей жены Робин. Когда мы подошли к клетке с гориллами, там была одна огромная. Настоящий доминантный самец, от которого держались подальше все другие гориллы. Меня очень удивили глаза этих животных. Несмотря на невероятную мощь, глаза у горилл были чистые, как у младенца.
Я предложил тому сотруднику $ 10 тыс, чтобы он открыл клетку с гориллой - хотел надрать задницу этой сопливый шкуре, показать, кто здесь на самом деле доминантный самец. Нет, к счастью он отказался ", - признался Тайсон.
Майк Тайсон является самым молодым чемпионом мира в тяжелом весе. Завершил спортивную карьеру в 2005 году, имея в своем послужном списке 50 побед (44 нокаутом), 6 поражений.
- 30 марта Майк Тайсон рассказал шокирующую историю , после которой он решил избавиться от своей тигрицы Кении.
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