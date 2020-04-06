Хотел надрать задницу этой сопливый шкуре, - Тайсон рассказал о возможном бое с гориллой

6 апреля, 2020, 13:37

Бывший абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе Майк Тайсон рассказал, что когда-то отправился искать равного себе соперника в зоопарк

Об этом сообщает Vringe.com .

"Я заплатил работнику нью-йоркского зоопарка. Он открыл его только для меня и бывшей жены Робин. Когда мы подошли к клетке с гориллами, там была одна огромная. Настоящий доминантный самец, от которого держались подальше все другие гориллы. Меня очень удивили глаза этих животных. Несмотря на невероятную мощь, глаза у горилл были чистые, как у младенца.

Я предложил тому сотруднику $ 10 тыс, чтобы он открыл клетку с гориллой - хотел надрать задницу этой сопливый шкуре, показать, кто здесь на самом деле доминантный самец. Нет, к счастью он отказался ", - признался Тайсон.

Майк Тайсон является самым молодым чемпионом мира в тяжелом весе. Завершил спортивную карьеру в 2005 году, имея в своем послужном списке 50 побед (44 нокаутом), 6 поражений.