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Espreso.tvОбществоХакеры маскируют атаки под рассылку о коронавирусе для хищения денег у граждан, - киберполиция

Хакеры маскируют атаки под рассылку о коронавирусе для хищения денег у граждан, - киберполиция

Глобальная пандемия коронавируса несет значительный риск для кибербезопасности. Хакеры быстро воспользовались ситуацией и активизировали свои атаки с использованием вредоносного программного обеспечения

Об этом сообщает пресс-служба нацполиции.

Киберпреступники, используя панические настроения среди граждан в период пандемии, осуществляют фишинг-атаки с использованием вредоносного программного обеспечения.

Их целью является получение персональных данных пользователей сети, а именно логинов и паролей доступа к различным интернет-ресурсов: электронныхм почтовым ящикам, учетным записям социальных сетей, электронным кошелькам и т.п. для дальнейшего присвоения денег.

Хакеры замаскировали свои атаки под информирование граждан о развитии пандемии. Чаще всего, чтобы ввести в заблуждение, они используют в своих фишинг-рассылках ссылку на слово "Corona", а также распространяют вредоносное программное обеспечение путем копирования информационных панелей организаций, предоставляющих актуальную информацию о COVID-19.

В связи с этим, киберполиции советует:

  • использовать исключительно лицензионное программное обеспечение;
  • постоянно обновлять операционную систему
  • использовать лицензионные антивирусные программы с актуальными базами и постоянно обновлять их,
  • не загружать подозрительные файлы из писем электронной почты, если вы не ждете это письмо;
  • не переходить по сомнительным ссылкам;
  • загружать файлы только из проверенных ресурсов.
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