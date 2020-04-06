Хакеры маскируют атаки под рассылку о коронавирусе для хищения денег у граждан, - киберполиция
Об этом сообщает пресс-служба нацполиции.
Киберпреступники, используя панические настроения среди граждан в период пандемии, осуществляют фишинг-атаки с использованием вредоносного программного обеспечения.
Их целью является получение персональных данных пользователей сети, а именно логинов и паролей доступа к различным интернет-ресурсов: электронныхм почтовым ящикам, учетным записям социальных сетей, электронным кошелькам и т.п. для дальнейшего присвоения денег.
Хакеры замаскировали свои атаки под информирование граждан о развитии пандемии. Чаще всего, чтобы ввести в заблуждение, они используют в своих фишинг-рассылках ссылку на слово "Corona", а также распространяют вредоносное программное обеспечение путем копирования информационных панелей организаций, предоставляющих актуальную информацию о COVID-19.
В связи с этим, киберполиции советует:
- использовать исключительно лицензионное программное обеспечение;
- постоянно обновлять операционную систему
- использовать лицензионные антивирусные программы с актуальными базами и постоянно обновлять их,
- не загружать подозрительные файлы из писем электронной почты, если вы не ждете это письмо;
- не переходить по сомнительным ссылкам;
- загружать файлы только из проверенных ресурсов.
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