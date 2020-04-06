Хакеры маскируют атаки под рассылку о коронавирусе для хищения денег у граждан, - киберполиция

6 апреля, 2020, 18:21

Глобальная пандемия коронавируса несет значительный риск для кибербезопасности. Хакеры быстро воспользовались ситуацией и активизировали свои атаки с использованием вредоносного программного обеспечения

Об этом сообщает пресс-служба нацполиции.

Киберпреступники, используя панические настроения среди граждан в период пандемии, осуществляют фишинг-атаки с использованием вредоносного программного обеспечения.

Их целью является получение персональных данных пользователей сети, а именно логинов и паролей доступа к различным интернет-ресурсов: электронныхм почтовым ящикам, учетным записям социальных сетей, электронным кошелькам и т.п. для дальнейшего присвоения денег.

Хакеры замаскировали свои атаки под информирование граждан о развитии пандемии. Чаще всего, чтобы ввести в заблуждение, они используют в своих фишинг-рассылках ссылку на слово "Corona", а также распространяют вредоносное программное обеспечение путем копирования информационных панелей организаций, предоставляющих актуальную информацию о COVID-19.

В связи с этим, киберполиции советует: