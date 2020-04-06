Карантин: КГГА объяснила, какие места считаются "общественными"
Об этом говорится в распоряжении КГГА, передает ТСН.
Согласно документу, "общественными местами" считаются:
- территории общего пользования: улицы, площади, бульвары, проспекты, переулки, проезды, пешеходные и велосипедные дорожки, скверы и площадки, подземные переходы, парки, рекреационные зоны, сады, пляжи, кладбища, другие территории общего пользования;
- помещения органов государственной власти и органов местного самоуправления, других государственных учреждений, предприятий, учреждений и организаций (в частности, учреждения торговли, предоставления услуг и т.п.) всех форм собственности, гостиниц и аналогичных средств размещения граждан, общежитий, вокзалов и аэропортов;
- транспорт (в том числе работающий в режиме регулярных специальных перевозок), остановки общественного транспорта; придомовые территории;
- территории зданий и сооружений инженерной защиты территорий; территории предприятий, учреждений, организаций и закрепленные за ними территории на условиях договора.
Кроме того, в КГГА напомнили, что с сегодняшнего дня запрещается передвигаться по улицам без документов, удостоверяющих личность, самовольно оставлять места обсервации или изоляции, нарушать условия самоизоляции, находиться в общественных местах без надетых средств индивидуальной защиты (респиратора или защитной маски), перемещаться группой более 2 человек, находиться в общественных местах лицам, не достигшим 14 лет, без сопровождения родителей, проводить все массовые мероприятия.
Также запрещено посещение парков, скверов, зон отдыха, лесопарковых и прибрежных зон, кроме выгула домашних животных одним лицом и в случае служебной необходимости.
- С 6 апреля в Украине введены дополнительные ограничения действий граждан из-за распространения коронавируса.
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