Грубый подкат: игрок сборной Англии жестко сыграл с женой в футбол
Видео футболист опубликовал в Instagram.
Во время паузы в чемпионате Уилшир вынужден поддерживать физическую форму в домашних условиях. Футболист сборной Англии несколько раз сумел обыграть жену, а когда потерял мяч, пошел в грубый подкат, который вызвал у супругов смех.
В текущем сезоне Уилшир провел 8 матчей за "Вест Хэм" и забил 1 мяч. В активе полузащитника 34 матча за сборную Англии. Ориентировочная трансферная стоимость 28-летнего исполнителя составляет 8 млн евро.
The frustration of isolation coming out, but to be fair the ball was there to be won @andriani_wilshere love you really
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