Грубый подкат: игрок сборной Англии жестко сыграл с женой в футбол

6 апреля, 2020, 11:17

Полузащитник "Вест Хэма" Джек Уилшир не забывает о тренировках на карантине и играет в футбол с женой, временами исполнитель может уйти в грубый подкат

Видео футболист опубликовал в Instagram.

Во время паузы в чемпионате Уилшир вынужден поддерживать физическую форму в домашних условиях. Футболист сборной Англии несколько раз сумел обыграть жену, а когда потерял мяч, пошел в грубый подкат, который вызвал у супругов смех.

В текущем сезоне Уилшир провел 8 матчей за "Вест Хэм" и забил 1 мяч. В активе полузащитника 34 матча за сборную Англии. Ориентировочная трансферная стоимость 28-летнего исполнителя составляет 8 млн евро.