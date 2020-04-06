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Espreso.tvСпортГрубый подкат: игрок сборной Англии жестко сыграл с женой в футбол

Грубый подкат: игрок сборной Англии жестко сыграл с женой в футбол


фото: Getty Images
Полузащитник "Вест Хэма" Джек Уилшир не забывает о тренировках на карантине и играет в футбол с женой, временами исполнитель может уйти в грубый подкат

Видео футболист опубликовал в Instagram.

Во время паузы в чемпионате Уилшир вынужден поддерживать физическую форму в домашних условиях. Футболист сборной Англии несколько раз сумел обыграть жену, а когда потерял мяч, пошел в грубый подкат, который вызвал у супругов смех.

В текущем сезоне Уилшир провел 8 матчей за "Вест Хэм" и забил 1 мяч. В активе полузащитника 34 матча за сборную Англии. Ориентировочная трансферная стоимость 28-летнего исполнителя составляет 8 млн евро.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

The frustration of isolation coming out, but to be fair the ball was there to be won @andriani_wilshere love you really

Сообщение, распространенный Jack Wilshere (@jackwilshere)

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