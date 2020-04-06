Футболист сборной Украины застрял в Шотландии из-за пандемии коронавируса

6 апреля, 2020, 12:53

Хавбек шотландского "Селтика" Марьян Швед не успел вернуться в Украину из-за пандемии коронавируса

Об этом сообщает Celtsarehere.com

Швед не успел вернуться, потому что большинство аэропортов закрылись, а авиасообщение были остановлены.

"Жена Шведа в Украине, так что он сам по себе. Его английский язык не очень хорош. Несколько ребят взяли под крыло и надзор за ним, чтобы убедиться, что с ним все в порядке", - рассказал главный тренер "Селтика" Нил Леннон.

Швед не принимал участия в матчах "Селтика" с октября прошлого года. После перехода в шотландский клуб украинец провел на футбольном поле 43 минуты, забив при этом 1 гол.

10 марта сообщалось, что Швед планирует покинуть шотландский клуб , если и в дальнейшем не будет получать место в стартовом составе.