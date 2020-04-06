Еврокомиссия: санкции против России не мешают ей бороться с коронавирусом
Об этом в понедельник заявил представитель Еврокомиссии Питер Стано, отвечая на вопрос журналистов о реакции на обращение группы депутатов Европарламента к руководству ЕС с просьбой не ослаблять санкции против России под предлогом борьбы с коронавируса, сообщает Укринформ.
"В целом режим санкций ЕС и ООН дает возможность для гуманитарных исключений. Но в том, что именно касается России, то санкции направлены против российских компаний и лиц, связанных с незаконным аннексией Крыма и Севастополя, поэтому эти санкции введены в результате действий, которые подрывают суверенитет, территориальную целостность и независимость Украины. Это означает, что эти санкции не сдерживают Россию в противодействии вспышке коронавируса", - отметил представитель ЕС.
Он подтвердил, что в руководстве ЕС получили письмо такого содержания от депутатов Европарламента, поэтому ответ на него будет дан по обычным каналам.
При этом Питер Стано напомнил, что в прошлую пятницу Высокий представитель ЕС Хосеп Боррель от имени всех стран Евросоюза издал декларацию, в которой отмечается, что международные санкции не должны препятствовать поставке важного оборудования и другим поставкам, необходимым для борьбы с коронавирусом и его сдерживания от распространения миром. Такой же тезис прозвучал во время виртуальной пресс-конференции Высокого представителя ЕС в прошлую пятницу после неформального Совета ЕС по иностранным делам, проведенного в формате видеоконференции.
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