Экс-министр экономики Милованов снова стал президентом Киевской Школы Экономики

6 апреля, 2020, 16:55

Экс-министр экономики Тимофей Милованов вернулся на прежнюю позицию - президента Киевской Школы Экономики

Об этом он написал в Facebook.

Милованов заявил, что хочет "развивать в Украине экономическое просвещение, науку и образование". По его мнению, Киевская Школа Экономики - "идеальная организация для этой цели".

"В своей работе в Киевской Школе Экономики я в первую очередь сконцентрируюсь на фандрейзинге и публичных коммуникациях. Фандрайзинг позволит школе получить ресурсы для внедрения своей миссии. А публичные коммуникации увеличат влияние исследований и прорыночные позиции школы в обществе", - написал он.

Отметим, Милованов был министром развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины с августа 2019 по март 2020-го в правительстве Алексея Гончарука. До этого он с 2016 года возглавлял Киевскую Школу Экономики.