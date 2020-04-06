Экс-министр экономики Милованов снова стал президентом Киевской Школы Экономики
Об этом он написал в Facebook.
Милованов заявил, что хочет "развивать в Украине экономическое просвещение, науку и образование". По его мнению, Киевская Школа Экономики - "идеальная организация для этой цели".
"В своей работе в Киевской Школе Экономики я в первую очередь сконцентрируюсь на фандрейзинге и публичных коммуникациях. Фандрайзинг позволит школе получить ресурсы для внедрения своей миссии. А публичные коммуникации увеличат влияние исследований и прорыночные позиции школы в обществе", - написал он.
Отметим, Милованов был министром развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины с августа 2019 по март 2020-го в правительстве Алексея Гончарука. До этого он с 2016 года возглавлял Киевскую Школу Экономики.
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