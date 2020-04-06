Экономический кризис из-за коронавируса хуже кризиса 2008-2009 годов, - МВФ
Об этом заявила директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристалина Георгиева во время пресс-конференции по итогам встречи с представителями Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), передает Интерфакс-Украина .
"Никогда в истории МВФ мировая экономика не оказывалась в тупике, - сказала Георгиева.- Это хуже, чем глобальный финансовый кризис 2008-2009 гг. Это ни на что не похоже".
"На моей памяти - это самое трудное время в истории человечества, огромная угроза для всего мира, и мы все должны сплотиться", - заявила она.
Георгиева отметила, что МВФ совместно со Всемирным банком и другими международными финансовыми институтами работает над мерами, которые позволили бы ограничить экономический ущерб от пандемии.
"В нашем распоряжении есть $ 1 трлн, и мы намерены использовать из этих средств столько, сколько понадобится", - сказала она.
По словам Георгиевой, более 90 стран уже обратились за помощью в фонд.
Она отметила также, что отток средств инвесторов с emerging markets составляет уже почти $ 90 млрд.
"Наибольший риск, который мы видим, - это волна банкротств и сокращений рабочих мест, которые усложнят восстановления экономики", - сказала Георгиева.
Читайте также
-
30 марта, 2020 Виталий Портников: Это развал государства
-
30 марта, 2020 10 фактов об эпидемиях, которые пережила Украина
-
-
-
28 марта, 2020 Неустойчивое украинское правительство отпугивает инвесторов
Читайте также
-
30 марта, 2020 10 фактов об эпидемиях, которые пережила Украина
-
-