Экономический кризис из-за коронавируса хуже кризиса 2008-2009 годов, - МВФ

6 апреля, 2020, 13:06

Пандемия коронавирусной инфекции Covid-19 создала "ни на что не похожий" экономический кризис

Об этом заявила директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристалина Георгиева во время пресс-конференции по итогам встречи с представителями Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), передает Интерфакс-Украина .

"Никогда в истории МВФ мировая экономика не оказывалась в тупике, - сказала Георгиева.- Это хуже, чем глобальный финансовый кризис 2008-2009 гг. Это ни на что не похоже".

"На моей памяти - это самое трудное время в истории человечества, огромная угроза для всего мира, и мы все должны сплотиться", - заявила она.

Георгиева отметила, что МВФ совместно со Всемирным банком и другими международными финансовыми институтами работает над мерами, которые позволили бы ограничить экономический ущерб от пандемии.

"В нашем распоряжении есть $ 1 трлн, и мы намерены использовать из этих средств столько, сколько понадобится", - сказала она.

По словам Георгиевой, более 90 стран уже обратились за помощью в фонд.

Она отметила также, что отток средств инвесторов с emerging markets составляет уже почти $ 90 млрд.

"Наибольший риск, который мы видим, - это волна банкротств и сокращений рабочих мест, которые усложнят восстановления экономики", - сказала Георгиева.