Джонсон остается в больнице, у него высокая температура и кашель, - спикер
Представитель Джонсона сказал, что премьер-министр провел ночь в больнице и остается там под наблюдением медиков.
"У Джонсона наблюдаются постоянные симптомы коронавируса - высокая температура и кашель", - цитирует пресс-секретаря Reuters .
Пресс-секретарь отказался отвечать на вопрос о том, находится ли Джонсон у аппарата искусственной вентиляции легких и есть ли у премьера пневмония.
В офисе Джонсона заверили, что он продолжал держать на контроле работу правительства, "у него все хорошо, и он будет проходить обычные процедуры в качестве меры предосторожности". На Даунинг-стрит отказались уточнить, какие именно процедуры назначены Джонсону.
Сам премьер в своем Twitter заверил, что находится в "хорошем настроении" в больнице в Лондоне и достаточно здоров, чтобы исполнять обязанности премьера.
Ранее российское пропагандистское агентство РИА Новости со ссылкой на "собственный источник" сообщило, что Джонсон подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. На Даунинг-стрит назвали это сообщение дезинформацией.
Напомним, 27 марта у Джонсона подтвердился коронавирус .
Вечером 5 апреля премьер-министра доставили в больницу .
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