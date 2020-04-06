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Espreso.tvОбществоДжонсон остается в больнице, у него высокая температура и кашель, - спикер

Джонсон остается в больнице, у него высокая температура и кашель, - спикер


фото: reuters
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон будет оставаться в больнице под наблюдением врачей, у него присутствуют симптомы коронавируса - высокая температура и кашель

Представитель Джонсона сказал, что премьер-министр провел ночь в больнице и остается там под наблюдением медиков.

"У Джонсона наблюдаются постоянные симптомы коронавируса - высокая температура и кашель", - цитирует пресс-секретаря Reuters .

Пресс-секретарь отказался отвечать на вопрос о том, находится ли Джонсон у аппарата искусственной вентиляции легких и есть ли у премьера пневмония.

В офисе Джонсона заверили, что он продолжал держать на контроле работу правительства, "у него все хорошо, и он будет проходить обычные процедуры в качестве меры предосторожности". На Даунинг-стрит отказались уточнить, какие именно процедуры назначены Джонсону.

Сам премьер в своем Twitter заверил, что находится в "хорошем настроении" в больнице в Лондоне и достаточно здоров, чтобы исполнять обязанности премьера.

Ранее российское пропагандистское агентство РИА Новости со ссылкой на "собственный источник" сообщило, что Джонсон подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. На Даунинг-стрит назвали это сообщение дезинформацией.

Напомним, 27 марта у Джонсона подтвердился коронавирус .

Вечером 5 апреля премьер-министра доставили в больницу .

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