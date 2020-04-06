Черновицкая область получила очередную партию помощи от Фонда Арсения Яценюка "Открой Украину"
Об этом говорится в сообщении на сайте фонда .
"В очередной раз подчеркиваю, что сейчас самое главное - защита наших врачей, так как именно они находятся на первой линии борьбы с коронавирусом", - подчеркнул руководитель фракции "Народного фронта" в Верховной Раде 8-го созыва Максим Бурбак. Также он отметил, что ожидается третья поставка экспресс-тестов и средств индивидуальной защиты для врачей.
Мэр Черновцов Алексей Каспрук подчеркнул, что благодаря полученным тестам семейные врачи смогут заранее выявлять людей с вирусом COVID-19: "Для самих врачей это тоже очень важно, ведь после завершения рабочей смены они должны ежедневно тестироваться, чтобы не подвергать опасности пациентов и собственные семьи", - добавил он.
Команда Фонда выражает благодарность всем работникам медицинских учреждений, которые рискуя собственным здоровьем идут на борьбу с недугом.
Напомним, первая партия помощи была доставлена 20 марта в Черновицкую городскую больницу №1, которая определена базовой для лечения больных COVID-19.
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