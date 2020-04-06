Цены на нефть продолжают падение
Об этом пишет НВ.Бизнес .
На 10.26 стоимость июньских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures составляет $ 33,97 за баррель - на 0,4% ниже цены на закрытие предыдущей сессии. На прошлой неделе Brent подорожала на 22%.
Фьючерс на нефть WTI на май подешевел на 1,14% (28,02 $). В ходе открытия стоимость опускалась на 9,5% - до $ 25,88 за баррель. На прошлой неделе фьючерс на нефть WTI на май подорожал на 31,8%.
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Напомним, стремительный обвал цен на нефть начался 9 марта
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Тогда страны ОПЕК потеряли 500 млн долларов в сутки из-за падения цен на нефть
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Российская государственная нефтяная компания "Роснефть" заявила об увеличении добычи нефти, несмотря на обвал цен в мире.
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О намерении резко увеличить в апреле добычу нефти заявила и саудовская государственная нефтяная компания Saudi Aramco.
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Удешевление нефти повлекло за собой обвалы фондовых рынков в США и во всем мире.
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19 марта нефть WTI подешевела на 24,4% или 6,58% до $ 20,37 за баррель, самого низкого уровня с февраля 2002 года . На минимуме этот показатель опустился до $ 20,06. Этот день стал третьим худшим в истории WTI.
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1 апреля экспортный сорт российской нефти Urals упал в цене до $ 13 за баррель , что является минимальным показателем с 1999 года.
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Отметим, бюджет РФ сверстан на прогнозе, что нефть будет стоить $ 42,4 за баррель. Однако 2 апреля российская нефть Urals опустилась в цене до $ 10 за баррель .
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