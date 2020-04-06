Цены на нефть продолжают падение

6 апреля, 2020, 11:30

На открытии торгов 6 апреля цена на фьючерсы нефти марки Brent упала более чем на 9% - до $ 31,16 за баррель

Об этом пишет НВ.Бизнес .

На 10.26 стоимость июньских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures составляет $ 33,97 за баррель - на 0,4% ниже цены на закрытие предыдущей сессии. На прошлой неделе Brent подорожала на 22%.

Фьючерс на нефть WTI на май подешевел на 1,14% (28,02 $). В ходе открытия стоимость опускалась на 9,5% - до $ 25,88 за баррель. На прошлой неделе фьючерс на нефть WTI на май подорожал на 31,8%.

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