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Espreso.tvОбществоБывшего митрополита УГКЦ Сулико госпитализировали из-за коронавируса

Бывшего митрополита УГКЦ Сулико госпитализировали из-за коронавируса

Бывшего митрополита Филадельфийского Украинской греко-католической церкви Стефана Сулико госпитализировали из-за заболевания коронавирусом

Об этом президент Украинского католического университета Борис Гудзяк написал в Facebook.

"Дорогие отцы, сестры и братья! Прошу Ваших молитв за нашего митрополита-эмерита Стефана Сулико. Несколько часов назад, 95-летнего владыку Стефана завезли в госпиталь. У него все признаки COVID-19 i все анализы самые серьезные. Врачи оказывают так называемый "comfort care", - сообщил Гудзяк.

  • 29 декабря 1980 г. Папа римский Иоанн Павел II назначил священника Стефана Сулико архиепископом и митрополитом Филадельфийским.
  • 29 ноября 2000 г. Папа принял отречение Сулико из правительства митрополита Филадельфийского в связи с достижением им возраста 75 лет.
  • В 2001 г. во Львове вышла книга митрополита Стефана Сулико "Как Стефан стал митрополитом", где освещены малоизвестные страницы из истории УГКЦ конца ХХ века.

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