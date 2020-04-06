Был заражен коронавирусом: врач французского футбольного клуба совершил суицид
6 апреля, 2020, 14:35
Врач французского "Реймса" Бернар Гонсалес, который был заражен коронавирусом, покончил с собой
Об этом сообщает Le Parisien.
60-летний Гонсалес, который работал с первой командой "Реймса", находился на самоизоляции вместе со своей женой, которая также была заражена.
"Я шокирован этой новостью. Разговаривал с ним на прошлой неделе, Бернар ни разу не касался этой темы. Мне очень жаль - это был очень хороший человек, преданный своему делу", - рассказал мэр города Реймс Арно Робин.
"Реймс" выступает во французской Лиге 1, после 28-ми матчей команда занимает пятую строчку.
Médecin. Artiste. Stadiste.- Stade de Reims (@StadeDeReims) April 5, 202
Docteur Gonzalez.
pic.twitter.com/Wlw6Bbr7gc
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