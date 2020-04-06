Британские депутаты осудили Китай и Россию за дезинформацию о коронавирусе

6 апреля, 2020, 11:48

В Великобритании комитет по иностранным делам Палаты общин опубликовал отчет, в котором осуждает ряд стран за дезинформацию о коронавирусе

В частности, в отчете осуждается поведение официальных властей Китая во время эпидемии.

Британские депутаты считают, что Пекину следовало сыграть ключевую роль в сборе данных об инфекции, однако Китай с момента вспышки стремился запутать процесс сбора данных.

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Авторы отчета приводят несколько примеров. В частности, 14 января Всемирная организация здравоохранения в Twitter со ссылкой на китайских экспертов сообщила об отсутствии явных доказательств передачи вируса от человека к человеку.

Кроме того, в отчете упоминается китайский офтальмолог Ли Веньлян, который предупреждал об опасности коронавируса еще до начала эпидемии. Врача вызвали в полицию и запретили "распространять ложную информацию". В феврале у него обнаружили коронавирус, через несколько дней он скончался.

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В отчете отмечается, что подобные эпизоды помешали анализа ситуации на ранней стадии.

Кроме того, депутаты вспоминают некоторые страны, включая Китай, Ираном и Россию, которые могут распространять дезинформацию о природе вируса.

Ценой дезинформации является утраченные человеческие жизни, а в отчете.