Белановский ГОК Константина Жеваго передал очередную часть помощи медикам
В связи с распространением острой респираторной болезни COVID-19 на территории Украины и с целью предотвращения негативного развития эпидемиологической ситуации на территории Кременчугского и Козельщинского районов, ООО "Белановский ГОК" сегодня передал очередную часть благотворительной помощи. А именно - средства индивидуальной защиты: полумаски фильтрующие, противоэпидемические костюмы, перчатки нитриловые и дезинфицирующие средства, которые крайне необходимы медицинским учреждениям.
Как отметил генеральный директор Белановского ГОКа Юрий Химич, бизнес, государственные учреждения и социальные службы сейчас должны объединиться для помощи медикам и максимально оперативно закрывать потребности медучреждений в меру своих возможностей.
"БГЗК" сегодня передал очередную партию средств защиты и дезинфекции и ежедневно находится на связи с представителями больниц. Мы готовы и в дальнейшем поддерживать врачей ", - добавил он.
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