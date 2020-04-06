Белановский ГОК Константина Жеваго передал очередную часть помощи медикам

6 апреля, 2020, 12:08

С целью предотвращения негативного развития эпидемиологической ситуации на территории Кременчугского и Козельщинского районов, ООО "Белановский ГОК" Константина Жеваго передал дежурную часть благотворительной помощи

В связи с распространением острой респираторной болезни COVID-19 на территории Украины и с целью предотвращения негативного развития эпидемиологической ситуации на территории Кременчугского и Козельщинского районов, ООО "Белановский ГОК" сегодня передал очередную часть благотворительной помощи. А именно - средства индивидуальной защиты: полумаски фильтрующие, противоэпидемические костюмы, перчатки нитриловые и дезинфицирующие средства, которые крайне необходимы медицинским учреждениям.

Как отметил генеральный директор Белановского ГОКа Юрий Химич, бизнес, государственные учреждения и социальные службы сейчас должны объединиться для помощи медикам и максимально оперативно закрывать потребности медучреждений в меру своих возможностей.

"БГЗК" сегодня передал очередную партию средств защиты и дезинфекции и ежедневно находится на связи с представителями больниц. Мы готовы и в дальнейшем поддерживать врачей ", - добавил он.