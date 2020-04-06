Байден предположил, что демократы могли бы выдвинуть своего кандидата на виртуальном съезде
Об этом сообщает Голос Америки .
Байден отметил, что, возможно, не удастся собрать безопасно тысячи людей в одном месте во время пандемии.
"Мы должны провести съезд. Возможно, придется сделать это виртуально. Я думаю, мы должны сейчас об этом подумать", - сказал Байден и призвал тех, то принимает это решение, прислушаться к экспертам и руководствоваться наукой.
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Накануне Национальный демократический комитет объявил о переносе съезда из-за коронавируса с 13 июля на 17 августа.
В то же время Республиканский Национальный съезд должен состояться 24-27 августа во Шарлотте, Южной Каролине.
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