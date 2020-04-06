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Espreso.tvОбществоБайден предположил, что демократы могли бы выдвинуть своего кандидата на виртуальном съезде

Байден предположил, что демократы могли бы выдвинуть своего кандидата на виртуальном съезде


фото: reuters
Лидер на президентских выборах 2020 года от демократов Джо Байден заявил, что Национальный съезд демократической партии, который должен избрать единого партийного кандидата на выборах в ноябре, возможно, придется провести виртуально

Об этом сообщает Голос Америки .

Байден отметил, что, возможно, не удастся собрать безопасно тысячи людей в одном месте во время пандемии.

"Мы должны провести съезд. Возможно, придется сделать это виртуально. Я думаю, мы должны сейчас об этом подумать", - сказал Байден и призвал тех, то принимает это решение, прислушаться к экспертам и руководствоваться наукой.

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Накануне Национальный демократический комитет объявил о переносе съезда из-за коронавируса с 13 июля на 17 августа.

В то же время Республиканский Национальный съезд должен состояться 24-27 августа во Шарлотте, Южной Каролине.

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