# Залишайсявдома. Писательница Юлия Чернинька записала для детей сказку "Кокотик" (ВИДЕО)
На странице "Еспресо" на Facebook обнародована сказка "Кокотик", которую прочитала автор - известная писательница Юлия Чернинька.
Сказка состоит из пяти частей.
"К Рождеству эта сказка выйдет в бумажном виде. Но во время карантина я решила подарить запись "Кокотика" маленьким читателям и слушателям. Это - мой первый такой эксперимент.
Знаю, что сейчас всем непросто быть дома. Надеюсь, моя сказка поможет малышам пережить этот непростой период ", - говорит писательница.
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Напомним, что в 2019 году в издательстве "КМ-Букс" вышли два романа Юлии Чернинькои "Рыцарь Смарагдиевого ордена. Инквизитор" и "Рыцарь Смарагдиевого ордена. Люмберн".
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