49% украинцев стали чаще следить за новостями и только 8% заниматься сексом, - опрос карантина

6 апреля, 2020, 14:34

1-2 апреля социологи опросили украинцев, как изменилась их жизнь во время карантина: опрошенные стали больше читать, готовить пищу самостоятельно и следить за новостями, однако меньше общаться с друзьями и проводить время на свежем воздухе

Соответствующий опрос провела социологическая группа " Рейтинг ".

Результаты опроса, проведенного Социологической группой "Рейтинг" 1-2 апреля, продемонстрировал, что за период карантина среди опрошенных значительно возросла частота просмотра новостей (почти половина из них стала следить за ним чаще - 49%).

Треть опрошенных отметили, что стали чаще смотреть фильмы и сериалы, убирать дома, готовить пищу. Около четверти отметили, что увеличили время на занятия саморазвитием, общение с родными и близкими, сон, еду и прослушивания музыки. Каждый пятый стал чаще занимаются своим хобби, читать книги или занимаются спортом.

Несмотря на это карантин значительно повлиял на прогулки на свежем воздухе - почти половина отметили, что делают сейчас это реже, чем обычно. Также ограничения существенно отразились на общении с друзьями: около 40% заявили, что говорят с ними не столь часто как в карантин. Каждый пятый вынужден был ограничить общение с родными и близкими и занятия спортом.

Следят за новостями и готовят пищу несколько чаще женщины. Мужчины чаще стали заниматься спортом, больше времени, чем обычно, тратят на сон, алкоголь и секс. Особенно те мужчины, которые сейчас на карантине и не ходят на работу.

В возрастном разрезе представители младшей возрастной категории (18-29 лет) чаще других просматривают фильмы, занимаются саморазвитием, спортом, своим хобби, общаются с друзьями и близкими, спят, едят, слушают музыку, занимаются сексом. Вследствие карантина приготовлением пищи стали чаще заниматься не старше люди, а представители самой молодой и молодой возрастных групп (до 40 лет). И даже мужчины это делают значительно активнее, чем обычно как это было в карантин. Интересно, что представители возрастной группы до 40 лет чаще других указывали на свои ограничения, по прогулок на свежем воздухе, чем другие.

В частности 8% опрошенных заявляют, что во время карантина стали больше заниматься сексом, 14% - наоборот.

При этом, среди мужчин об увеличении секса в жизни заявили 13% опрошенных, а среди женщин - только 5%.

Напомним, по результатам последних опросов, рейтинг Зеленского опустился до отметки в 40%

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