Именно у него научился, как проводить изменения - уверенно, бескомпромиссно, но чтобы не разрушить отрасль, которую реформируют, - Владимир Вятрович об Иване Вакарчуку

5 апреля, 2020, 12:49

Народный депутат Украины от партии "Европейская солидарность", бывший глава архива СБУ и директор Украинского института национальной памяти (УИНП) Владимир Вятрович поделился своими воспоминаниями об Иване Вакарчуку

Его авторскую колонку под названием "In memoriam Иван Вакарчук" опубликовал Zbruč, передает Еспресо.TV .

Ниже приводится полный текст заметки

"В последний раз мы виделись где-то на шоссе между Киевом и Львовом.

Он ехал из столицы, мы с женой наоборот возвращались туда. Созвонились, пересеклись, поговорили.

Место (между Львовом и Киевом), формат (разговор в пути) были очень символичны. Именно таким образом в дороге с или в столицу происходили у нас интересные для меня разговоры в 2008-2010 годах.

Мы были "львовским десантом", который взялся менять страну во время второй попытки "оранжевых". Иван Александрович стал министром образования, руководителем его аппарата стала моя жена Ярина, я согласился возглавить архив СБУ. Работа и уровне ответственности были разными, идентичным было желание изменить отрасли, за которые взялись. Времени для нормальных разговоров в рабочую неделю было шаром покати, зато в конце, по дороге домой, в машине министра можно было наговориться.

Он сидел впереди, вполоборота к нам. Наверное, не забуду никогда его спокойного уверенного голоса в сопровождении звука двигателя. Говорили о политике, реформах и даже народе, тем о чем-то глобально (мир), время слушали интересные физические "байки" (вроде почему небо синее).

Те разговоры были школой для меня. Немного странным, ведь ранее Иван Александрович как ректор казался далеким светилом: он - любимый всеми ректор университета Франко, я - далеко не лучший его студент.

Теперь он вел разговор на равных: рассказывал что-то из своего опыта, спрашивал о моем, который бы скромный на тот момент он не был.

Именно у него научился, как проводить изменения - уверенно, бескомпромиссно, но чтобы не разрушить отрасль, которую реформируют.

Именно его образ интеллигентного, внешне может даже мягкого, но внутри с твердым стержнем, хотел подражать.

Похоже видел еще у некоторых, кого хотел бы считать учителями - Василия Кука, Евгения Сверстюка.

Он показал, что можно сочетать глубокий профессионализм в своей сфере и успешность в политике.

Он был профессором и Министром.

Умел побеждать и продолжать борьбу после поражения. В 2010 после прихода к власти Януковича мы оба потеряли должности. Иван Александрович вернулся во Львов. В отличие от многих моих коллег, не отрекся от меня, на тот момент "политически неблагонадежного" историка. Пригласил в университет для реализации совместного проекту - электронного архива освободительного движения. Проект был вызовом сразу двум чиновникам того времени - преемнику Вакарчука на должности министра образования Табачника и главе СБУ Хорошковскому. Но мы реализовали его, выложив онлайн в свободном доступе тысячи ранее секретных документов КГБ, которые снова пыталась спрятать новая власть и даже уголовно преследовала за это.

Затем был Евромайдан, Украинский институт национальной памяти.

Его советы помогали избегать искажений, не останавливаться и идти вперед.

Помнить их и дальше, стараться воплощать в жизнь.

Вечная Вам память, господин Профессор и министр, дорогой Иван Александрович ".

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