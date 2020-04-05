Я говорю с вами в очень непростое время: Елизавета II в четвертый раз за годы правления обратилась к нации

5 апреля, 2020, 22:40

Королева Великобритании Елизавета II в четвертый раз за годы своего правления обратилась к нации

Об этом сообщает BBC .

Елизавета II в воскресенье, 5 апреля, вечером в своем специальном обращении к нации и стран Содружества подчеркнула важность самодисциплины и решимости во время пандемии коронавируса.

Она отметила ту боль потери, страдания и финансовые трудности, которые легли на плечи британцев в это непростое время, когда нарушен обычный ход вещей.

Королева также выразила благодарность работникам Национальной службы здравоохранения и других ключевых отраслей и подчеркнула важную роль, которую играет каждый член общества.

Ее обращение транслировалось по телевидению, радио и соцсетях в 20:00 по британскому летнему времени. Оно было записано заранее.

Королева сказала: "Я говорю с вами в очень непростое время. Время, когда нарушена нормальная жизнь всей нашей страны: для кого-то это уже обернулось горем, для многих наступили финансовые трудности, и колоссальные изменения в привычном укладе жизни коснулись всех нас".

"Я надеюсь, что в будущем все смогут гордиться тем, как мы встретили эти трудности. А те, кто придет после нас, скажут, что это поколение британцев такое же сильное, как и все прежние", - отметила королева.

"Такие черты, как самодисциплина, спокойная жизнеутверждающая решимость и сострадание к ближнему по-прежнему являются основными в нашей стране", - подчеркнула королева Елизавета.

Королева также выразила благодарность всем британцам, которые, несмотря на хорошую погоду в эти выходные, прислушались к рекомендациям властей и остались дома.

Обращение было записано в Виндзорском замке, где 93-летняя королева находится в самоизоляции, с участием одного-единственного оператора в защитном костюме; вся съемочная группа находилась при этом в соседнем помещении. Королева вспомнила о своем радиообращение в 1940 году, в разгар нацистских бомбардировок Великобритании, когда она еще была принцессой.

"Мы дети обратились с Виндзора к детям, которых эвакуировали из их домов и отправили в сельские районы ради их же безопасности. Сегодня опять многие переживают болезненное ощущение разлуки с близкими. Но и сейчас, как и тогда, мы в глубине души знаем, что делаем правильно ", - сказала королева.

"Хотя нам и раньше приходилось преодолевать трудности, в этот раз есть одно отличие, - отметила она. - На этот раз мы объединили усилия со всеми странами на планете, используя большие достижения науки и наше естественное сочувствие ради исцеления. Мы добьемся успеха - и этот успех будет принадлежать каждому из нас".

"Мы должны утешаться тем, что хотя нам еще предстоит выдержать немало трудностей, лучшие дни вернутся. Мы снова будем с нашими друзьями, с нашими родственниками, мы снова встретимся", - завершила свою речь королева.

Как отмечает корреспондент BBC Николас Витчелл, решение записать подобное обращение с целью поддержать моральный дух нации было принято во время консультаций с канцелярией премьер-министра Бориса Джонсона.

26 января королева Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии Елизавета II побила рекорд правления среди монархов, превзойдя рекорд пребывания на троне императора Австро-Венгрии Франца-Иосифа

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