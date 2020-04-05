Во Франции испытывают новый метод лечения коронавируса

5 апреля, 2020, 19:33

Во Франции 7 апреля начнут клинические исследования лечения COVID-19 с помощью переливания крови больным от людей, которые выздоровели после коронавируса

Об этом со ссылкой на Le Figaro сообщает ТСН .

Во Франции 7 апреля стартуют клинические исследования по переливанию плазмы крови людям с коронавируса от людей, которые выздоровели.

Плазма крови людей, которые вылечились, уже имеет антитела для борьбы с коронавирусом. Плазму возьмут у 200 пациентов, которые поправились менее 14 дней назад.

Результаты исследования можно будет оценить через две-три недели. Переливание организуют государственные парижские больницы, Французский банк крови и Национальный институт здравоохранения и медицинских исследований.

Напомним, 1 апреля во Франции десять пациентов дали свое согласие на исследования препаратом, который должен помогать людям с тяжелыми осложнениями от коронавируса.

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