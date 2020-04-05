Владимир Арьев: В период пандемии коронавируса действующая власть демонстрирует "авторитарный идиотизм"

5 апреля, 2020, 16:31

"Авторитарный идиотизм" - худшее, что могло произойти с Украиной в период эпидемии коронавируса

Об этом написал народный депутат из фракции "Европейская Солидарность" Владимир Арьев на своей странице в социальной сети Facebook.

"Закрыть, запретить, штрафовать! Этот совок глубоко сидит в головах власти, независимо от ее прогрессивности и новизны. Еще ссылаются на западные стандарты. Но, в отличие от цивилизованных стран, у нас с легкостью проходят этап создания условий.

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траф - крайняя стадия. Там сначала делают все возможное, чтобы человек его избежал. Нельзя пользоваться спортивными и детскими площадками? Оградить их полицейскими лентами. Так же можно "запечатать" скамейки в парках, чтобы там не сидели и штрафовать не за прогулки, которые укрепляют иммунитет, а за пикники и содранные ленты. Штраф за выход без маски? А где ее взять? Надписи на аптеках "Вход без маски запрещено" и "Масок нет" стали примером безысходности ", - написал Арьев.

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