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Espreso.tvМирВ Италии сообщили о самой низкой за три недели смертности от коронавируса

В Италии сообщили о самой низкой за три недели смертности от коронавируса


фото: REUTERS
5 апреля в Италии зафиксирован самый низкий за последние три недели уровень летальных случаев вследствие коронавируса

Об этом свидетельствуют данные Worldometer, сообщает Укринформ .

В Италии 5 апреля зарегистрировали 525 летальных случаев от осложнений, вызванных новым коронавирусом, это наименьший показатель смертности по стране с 19 марта.

Ранее наименьший показатель смертности за сутки в Италии было зарегистрировано 19 марта, в тот день умерли 427 человек.

По состоянию на 5 апреля в стране зафиксировали 128 948 случаев коронавируса, из них 4316 - за сегодня. 15877 человек умерли, 21815 - выздоровели.

 

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