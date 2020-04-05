В Италии сообщили о самой низкой за три недели смертности от коронавируса
5 апреля, 2020, 22:33
5 апреля в Италии зафиксирован самый низкий за последние три недели уровень летальных случаев вследствие коронавируса
Об этом свидетельствуют данные Worldometer, сообщает Укринформ .
В Италии 5 апреля зарегистрировали 525 летальных случаев от осложнений, вызванных новым коронавирусом, это наименьший показатель смертности по стране с 19 марта.
Ранее наименьший показатель смертности за сутки в Италии было зарегистрировано 19 марта, в тот день умерли 427 человек.
По состоянию на 5 апреля в стране зафиксировали 128 948 случаев коронавируса, из них 4316 - за сегодня. 15877 человек умерли, 21815 - выздоровели.
- Напомним, 4 апреля 2020 года, два десятка специалистов МВД и МЗ отправились с гуманитарной миссией в Италию , которая сейчас больше всего в Евросоюзе страдает от пандемии коронавируса.
- Украинских медиков, которые полетели в Италию помогать в борьбе с эпидемией коронавируса, встречали в Неаполе песнями Русланы .
Проверенная информация о коронавирусе в Украине! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/coronavirus_in_ukraine
Читайте также
-
-
-
28 марта, 2020 Неустойчивое украинское правительство отпугивает инвесторов
-
-
30 марта, 2020 Виталий Портников: Это развал государства
Читайте также
-
-
28 марта, 2020 Неустойчивое украинское правительство отпугивает инвесторов
-