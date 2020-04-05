В Испании третьи сутки подряд уменьшается количество смертей от COVID-19
5 апреля, 2020, 15:33
В Испании третьи сутки подряд фиксируется уменьшение количества летальных исходов от коронавируса
Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" .
За прошедшие сутки в Испании умерли 674 пациентов с коронавирусом, показатель снижается третий день подряд.
Это самое низкое количество за последние 10 дней. Общее количество умерших составляет 12 418 человек.
Количество выявленных случаев коронавируса за сутки выросла на 6023 и составляет 130 759 человек.
Выздоровели 38080 человек.
- Напомним, по состоянию на 4 апреля в мире было зафиксировано 1162297 случаев заражения COVID-19, 241742 людей выздоровели , 62444 - умерли.
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