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Espreso.tvМирВ Испании третьи сутки подряд уменьшается количество смертей от COVID-19

В Испании третьи сутки подряд уменьшается количество смертей от COVID-19


фото: REUTERS
В Испании третьи сутки подряд фиксируется уменьшение количества летальных исходов от коронавируса

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" .

За прошедшие сутки в Испании умерли 674 пациентов с коронавирусом, показатель снижается третий день подряд.

Это самое низкое количество за последние 10 дней. Общее количество умерших составляет 12 418 человек.

Количество выявленных случаев коронавируса за сутки выросла на 6023 и составляет 130 759 человек.

Выздоровели 38080 человек.

  • Напомним, по состоянию на 4 апреля в мире было зафиксировано 1162297 случаев заражения COVID-19, 241742 людей выздоровели , 62444 - умерли.

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