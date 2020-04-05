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Espreso.tvОбществоВ Украине зафиксировано 1308 случаев заболевания COVID-19, 37 человек умерло

В Украине зафиксировано 1308 случаев заболевания COVID-19, 37 человек умерло


фото: Укрінформ
По состоянию на 22:00 5 апреля в Украине зафиксировано 1308 случаев заболевания коронавирусом, 37 человек умерло

Об этом сообщает МЗ в facebook.

По данным Центра общественного здоровья, по состоянию на 22:00 5 апреля в Украине 1308 лабораторно подтвержденных ПЦР-исследованием случаев COVID-19. Всего в Украине зафиксировано 37 летальных случаев от COVID-19. В общем 28 человек уже выписаны - повторное лабораторное исследование не выявило вируса в организме.

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