В Украине зафиксировано 1308 случаев заболевания COVID-19, 37 человек умерло

5 апреля, 2020, 22:02

По состоянию на 22:00 5 апреля в Украине зафиксировано 1308 случаев заболевания коронавирусом, 37 человек умерло

Об этом сообщает МЗ в facebook.

По данным Центра общественного здоровья, по состоянию на 22:00 5 апреля в Украине 1308 лабораторно подтвержденных ПЦР-исследованием случаев COVID-19. Всего в Украине зафиксировано 37 летальных случаев от COVID-19. В общем 28 человек уже выписаны - повторное лабораторное исследование не выявило вируса в организме.

По данным Центра общественного здоровья, по состоянию на 10:00 5 апреля в Украине лабораторно подтверждено 1251 случай Covid-19 , из них 32 летальных, 25 пациентов выздоровели

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