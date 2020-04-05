В Украине уже 1251 больных коронавирусом, 32 из них умерли
За сутки было зафиксировано 156 новых больных, передает Еспресо.TV .
Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:
Винницкая область - 75 случаев;
Волынская область - 19 случаев;
Днепропетровская область - 14 случаев;
Донецкая область - 8 случаев;
Житомирская область - 11 случаев;
Закарпатская область - 28 случаев;
Запорожская область - 39 случаев;
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Ивано-Франковская область - 105 случаев;
Кировоградская область - 37 случаев;
г. Киев - 225 случаев;
Киевская область - 82 случая;
Львовская область - 15 случаев;
Луганская область - 3 случая;
Одесская область - 26 случаев;
Полтавская область - 9 случаев;
Ровенская область - 38 случаев;
Сумская область - 49 случаев;
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Тернопольская область - 160 случаев;
Харьковская область - 1 случай;
Херсонская область - 10 случаев;
Хмельницкая область - 10 случаев;
Черновицкая область - 220 случаев;
Черкасская область - 60 случаев;
Черниговская область - 7 случаев.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
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