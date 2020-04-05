 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоВ Украине уже 1251 больных коронавирусом, 32 из них умерли

В Украине уже 1251 больных коронавирусом, 32 из них умерли


фото: obozrevatel.com
По данным Центра общественного здоровья, по состоянию на 10:00 5 апреля в Украине лабораторно подтверждено 1251 случай Covid-19, из них 32 летальных, 25 пациентов выздоровели

За сутки было зафиксировано 156 новых больных, передает Еспресо.TV .

Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:

Винницкая область - 75 случаев;

Волынская область - 19 случаев;

Днепропетровская область - 14 случаев;

Донецкая область - 8 случаев;

Житомирская область - 11 случаев;

Закарпатская область - 28 случаев;

Запорожская область - 39 случаев;

Читайте также: Виталий Портников: выживание - вопрос солидарности

Ивано-Франковская область - 105 случаев;

Кировоградская область - 37 случаев;

г. Киев - 225 случаев;

Киевская область - 82 случая;

Львовская область - 15 случаев;

Луганская область - 3 случая;

Одесская область - 26 случаев;

Полтавская область - 9 случаев;

Ровенская область - 38 случаев;

Сумская область - 49 случаев;

Читайте также: Первые крупные очаги коронавируса в Украине. Инфографика

Тернопольская область - 160 случаев;

Харьковская область - 1 случай;

Херсонская область - 10 случаев;

Хмельницкая область - 10 случаев;

Черновицкая область - 220 случаев;

Черкасская область - 60 случаев;

Черниговская область - 7 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Проверенная информация о коронавирусе в Украине! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/coronavirus_in_ukraine

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

5 апреля, 2020 воскресенье

4 апреля, 2020 суббота

больше новостей

5 апреля, 2020 воскресенье

4 апреля, 2020 суббота

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать