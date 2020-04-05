В Сербии каждый вечер в 20:00 люди открывают окна и аплодисментами благодарят врачам

5 апреля, 2020, 23:07

Во время жестких карантинных мероприятий граждане Сербии каждый вечер ровно в 20:00 открывают окна чтобы своими аплодисментами поддержать медицинских работников

Об этом со ссылкой на блог Српска - Украјинско пријатељство / Сербско-украинская дружба сообщает Еспресо.TV.

Такое неофициальное правило было введено 18 марта.

А в эти выходные в стране действует трехдневный комендантский час. Похоже и на Буковине в Украине сербам запрещено выходить из своих домов - начиная с 13:00 субботы, 4 апреля, и до 05:00 утра понедельника, 6 апреля.

Справка

По информации сербского новостного телеканала N1 , по состоянию на воскресенье, 5 апреля, общее количество смертей от коронавируса в семимиллионной Сербии составляет 51. Зарегистрировано 1908 подтвержденных случаев заражения.

При этом протестировано 7360 граждан.

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