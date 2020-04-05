В российском Ульяновске разъяренные безработицей и безденежьем покупатели разгромили магазин с продуктами

5 апреля, 2020, 14:59

В России на фоне массового распространения коронавируса, а также вызванного санкциями из-за войны с Украиной и падением спроса на углеводороды экономического кризиса и продления "нерабочего" месяца начались погромы

Так, в российском городе Ульяновск (Поволжье) неизвестные с криками "Эта власть достала" устроили нападение на супермаркет сети "Пятерочка" на улице Камышинская. Ими повреждено и уничтожены продукты питания, сообщает Еспресо.TV со ссылкой на информагентство GuildHall , основанное русскими политэмигрантами в Киеве.

"Инцидент в магазине сети "Пятерочка" за "странным" стечением обстоятельств произошел после того, как все узнали о продлении так называемых "каникул" до 30 апреля, что могло означать для некоторых продолжение неоплачиваемых "отпусков", - отмечается в материале.

Мужчины, пришедшие за покупками, сначала набирали товары в корзины, а потом просто начали кричать, что власть эта "достала", стали сбрасывать со стеллажей продукты питания. На видео - тот хаос, который остался после того, как мужчины покинули магазин.

Как передают ULnovosti.ru, в региональном УМВД РФ факт погрома в магазине подтвердили, заявив, что проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение. Устанавливаются личности подозреваемых.

Денег у большинства россиян, зарплаты которых в среднем не превышают 22-25 тыс. рублей ($ 287-326), и без объявленных вынужденных "каникул" не хватало, чтобы жить и кормить свои семьи.

"А сейчас ситуация ухудшилась. Есть примеры, когда люди, чтобы прожить этот месяц, уже стали брать кредиты. Только для того, чтобы не умереть с голоду", - отмечает GuideHall.