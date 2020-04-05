В России руководительница независимого медицинского профсоюза везла маски на Новгородщину. Силовики ее задержали, душили и закрыли в камере

5 апреля, 2020, 22:56

Главу негосударственного профсоюза медицинских работников "Альянс врачей" (РФ) Анастасию Васильеву дважды задержали в городе Окуловка Новгородской области, куда она по просьбе сотрудников местных больниц везла 500 респираторов, защитные комбинезоны, очки и перчатки

Всю ночь женщина провела в отделении полиции, откуда в пятницу, 3 апреля 2020 года, ее доставили в суд и оштрафовали на 800 рублей, рассказывает Еспресо.TV со ссылкой на RFI .

В "Альянсе врачей" описали задержание как нападение. Васильеву ударили в солнечное сплетение. В профсоюзе подозревают, что у нее может быть сотрясение мозга.

"Анастасии поставили статью 19.3 Кодекса об административных правонарушениях России, это неповиновение законным требованиям сотрудника полиции. Сотрудники полиции вчера ближе к ночи потребовали у Анастасии дать объяснения по статье 20.6.1 КоАП (нарушение режима самоизоляции), Анастасия эти объяснения дать отказалась, потому что это ее право: объяснение можно давать, а можно не давать. Но полицейские почему-то решили, что она не выполнила их законное требование и решили ее очень грубо задержать. Несколько сотрудников - один в форме, несколько в штатском - ее д ушили, кто-то ударил. Анастасия потеряла сознание, потом пришла в себя, и ее задержали 15 сотрудников "Росгвардии", которые отрезали нас от нее. И потом ее более 13 часов держали в ОВД без еды, воды, адвоката, без связи", - описал ситуацию официальный представитель "Альянса врачей" Иван Коновалов.

По его словам, в Окуловку представители "Альянса" ехали по просьбе заведующего хирургическим отделением местной районной больницы Юрия Коровина. Он жаловался на то, что ему для работы в условиях пандемии выдали только две обычные трехслойные тканевые маски. При этом ни о каких респираторах FFP2 речи не было.

Как отметил Коновалов, со средствами защиты врачей "все очень плохо в российских больницах".

"В основном вообще никто не обеспечен средствами защиты. Медицинские работники сами шьют себе маски из марли, перчаток у них едва хватает. Ни о каких одноразовых защитных комбинезонах или очках, или антисептиках речь вообще не идет. Тем более о респираторах", - подчеркнул представитель "Альянса врачей ".