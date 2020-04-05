В Грузии зарегистрирована первая смерть от коронавируса
5 апреля, 2020, 07:51
Первый случай официально подтвержденной смерти в результате заражения Covid-19 произошел в Грузии
Как сообщили в Первой университетской клинике Тбилиси, умерла 79-летняя женщина, передает Еспресо.TV со ссылкой на 1tv.ge .
Пациентка была госпитализирована 31 марта и имела сопутствующие заболевания.
В клинике сообщили, что больная была с местности Марнеули-Болниси.
Читайте также: Возрождение нации под флагом цвета карантина
"Женщина была доставлена в клинику в критическом состоянии. К сожалению, любая вирусная патология может осложнить состояние таких пациентов с высоким летальным исходом", - сказал руководитель клиники Ливан Ратиани.
- Первый случай заболевания коронавирус был зарегистрирован в Грузии 26 февраля .
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
30 марта, 2020 Виталий Портников: Это развал государства
-
30 марта, 2020 10 фактов об эпидемиях, которые пережила Украина
-
-
-
28 марта, 2020 Неустойчивое украинское правительство отпугивает инвесторов
Читайте также
-
30 марта, 2020 10 фактов об эпидемиях, которые пережила Украина
-
-