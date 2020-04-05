В Грузии зарегистрирована первая смерть от коронавируса

5 апреля, 2020, 07:51

Первый случай официально подтвержденной смерти в результате заражения Covid-19 произошел в Грузии

Как сообщили в Первой университетской клинике Тбилиси, умерла 79-летняя женщина, передает Еспресо.TV со ссылкой на 1tv.ge .

Пациентка была госпитализирована 31 марта и имела сопутствующие заболевания.

В клинике сообщили, что больная была с местности Марнеули-Болниси.

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"Женщина была доставлена ​​в клинику в критическом состоянии. К сожалению, любая вирусная патология может осложнить состояние таких пациентов с высоким летальным исходом", - сказал руководитель клиники Ливан Ратиани.

Первый случай заболевания коронавирус был зарегистрирован в Грузии 26 февраля .

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