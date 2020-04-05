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Espreso.tvОбществоВ Черновцах возле "Олимпии" застрелили 33-летнего мужчину

В Черновцах возле "Олимпии" застрелили 33-летнего мужчину

Днем в субботу, 4 апреля, в городе Черновцы на парковке рядом с ЖК "Водограй" и спортивным комплексом "Олимпия", что улицы Воробкевича, 33, неизвестный нанес огнестрельное ранение в живот местному жителю

Пострадавшего госпитализировали в больницу, где он умер во время оказания медицинской помощи, рассказывает Еспресо.TV .

По данному факту следователи Национальной полиции начали уголовное производство по признакам части 1 статьи 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. За совершение такого преступления виновному грозит до 15 лет лишения свободы.

Сейчас устанавливается личность нападавшего.

Погибший имел 33 года.

На YouTube есть записанное очевидцами видео.

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