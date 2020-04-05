В Черновцах возле "Олимпии" застрелили 33-летнего мужчину

5 апреля, 2020, 08:25

Днем в субботу, 4 апреля, в городе Черновцы на парковке рядом с ЖК "Водограй" и спортивным комплексом "Олимпия", что улицы Воробкевича, 33, неизвестный нанес огнестрельное ранение в живот местному жителю