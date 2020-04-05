Тепло попрет мощно: синоптик Наталья Диденко рассказала о погоде в начале новой недели
Об этом синоптик Еспресо.TV Наталья Диденко сообщила в facebook.
По ее словам, завтра и в ближайшие дни ожидается сухая солнечная погода.
"Температура воздуха начинает "раскручиваться". Ближайшей ночью еще будет свежо, около нуля и даже до маленьких "минусов", но днем уже воздух прогреется до + 11 + 16 градусов. 7 апреля, на Благовещение, апрельское тепло попрет мощно и столбики термометров будут подниматься до + 14 + 20 градусов. Шанс на дождь появится 10 апреля, в пятницу еще и немного похолодает. А пока - сухо, солнечно, тепло, потом очень тепло и максимальная самоизоляция", - написала Наталья Диденко.
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