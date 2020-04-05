Спасатели рассказали, что сегодня так сильно дымило на Крещатике

5 апреля, 2020, 13:40

В воскресенье, 5 апреля 2020 года, в 01:47 в оперативно-координационный центр Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины в городе Киеве поступило сообщение о пожаре на улице Крещатик, 7

По прибытию на место происшествия ближайших пожарно-спасательных подразделений было установлено, что возгорание возникло в подземном коллекторе, в котором размещены электрические кабеля различного напряжения, рассказывает Еспресо.TV со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

Для обесточивания электрических проводов было вызваны аварийные бригады ДТЭК "Киевские электросети" и КП "Киевгорсвет".

Из-за большого напряжения электрических кабелей пожарные не могли сразу приступить к ликвидации пожара. В 5:14 спасателям был издан первый допуск от ДТЭК "Киевские электросети".

В 8:40 возгорание в кабельном коллекторе локализовано. В 9:33 - ликвидировано.

Для ликвидации данной надзвичано ситуации было задействовано 10 единиц пожарной техники и около 40 человек личного состава подразделений ГУ ГСЧС Украины в г. Киеве.

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